Cartório escolheu nome da Nenê da Vila Matilde

1º de janeiro de 1949. Um grupo de jovens vai ao cartório registrar a escola de samba que querem fundar. Em frente ao escriturário discutem que nome dariam à agremiação: 1º de Janeiro ou Unidos do Marapés. Cansado, o funcionário pergunta o nome do rapaz que sambava ao longe. E ouve: Nenê. Ele, então, sugere que batizem a escola de Nenê. A turma topa e acrescenta Vila Matilde, referência ao bairro onde moravam. Nascia aí a Nenê de Vila Matilde. "Não escolhi fundar a escola. Fui escolhido", diz seu Nenê, fundador da agremiação. Para ele, os carnavais inesquecíveis da escola são o de 1985, quando a Nenê foi campeã em São Paulo e desfilou no Rio e, o de 2002, quando a escola se apresentou em Portugal.