Carro desgovernado atropela três pessoas na zona norte

Três pessoas foram atropeladas por um veículo desgovernado na Vila Maria, zona norte de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 13. O acidente aconteceu por volta das 10 horas, na Avenida Angelina, próximo à Rua Tancredo.Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), os três feridos são homens. Um deles, de 39 anos, foi levado com ferimentos leves ao pronto-socorro da Santa Casa. Outro, de 19 anos, foi encaminhado com ferimentos graves ao Hospital do Mandaqui. Um terceiro ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).A avenida ficou totalmente interditada e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou um desvio pela Rua Tancredo; uma pequena lentidão se formou no local.