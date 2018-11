Carro capota na Marginal do Tietê e um homem fica ferido

Um homem de 65 anos ficou levemente ferido após o veículo que dirigia capotar na Marginal do Tietê, na manhã desta terça-feira, 24. O acidente deixou, às 8 horas, um congestionamento de cerca de 9 km na pista expressa, sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte Júlio de Mesquita Neto. Uma das faixas da pista ficou interditada para o trabalho do guincho e do Corpo de Bombeiros. A vítima foi encaminhada para o hospital Metropolitano. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o local do acidente concentrava o pior trecho de lentidão na cidade, que registrava 27 km de trânsito lento em toda a cidade às 7h50.