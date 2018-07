Colisão entre dois carros mata sete pessoas em Guarulhos, na Grande SP

SÃO PAULO - Sete pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um grave acidente no início da noite desta segunda-feira, 9, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Cinco dos sete mortos são da mesma família. Duas das vítimas eram crianças: uma de 10 e outra de 11 anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dois carros de passeio colidiram na Rodovia SP 036, no sentido Nazaré Paulista, por volta das 18h. Um dos veículos capotou após o acidente.

Ao todo, sete pessoas morreram no local, incluindo duas crianças. Outras duas vítimas, dois adolescentes de 12 e 15 anos, foram socorridas com vida à UPA São João e ao Hospital de Guarulhos. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

O caso foi registrado com homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor no plantão do 7 º DP de Guarulhos.