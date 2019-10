Carro bate em poste na Avenida Atlântica e trânsito é desviado

SÃO PAULO - A Avenida Atlântica, localizada na zona sul da capital, está interditada no sentido bairro por causa de um veículo que bateu em um poste e o derrubou na manhã desta segunda-feira, 21. Segundo a São Paulo Transporte (SPTrans), desde as 5 horas, 11 linhas de ônibus tiveram de ser desviadas (veja lista abaixo).

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que o acidente ocorreu após o Largo do Socorro e que os motoristas devem utilizar a Avenida de Pinedo e a Rua Nossa Senhora do Socorro para acessar a Avenida Atlântica após o trecho bloqueado. A companhia diz que não houve vítima.

Interferência interdita Av. Atlântica 187, sentido Bairro, após Lgo. do Socorro. Evite a região. #ZS — CET São Paulo (@CETSP_) October 21, 2019

As linhas de ônibus que tiveram o itinerário alterado estão desviando pelo Largo do Socorro, Avenida de Pinedo, Rua Amaro Luz e voltando para a Avenida Atlântica, de acordo com a SPTrans.

Linhas de ônibus que estão desviando o trajeto:

6913/10 Term. Varginha – Term. Bandeira

6913/21 Term. Varginha – Itaim Bibi

5362/10 Pq. Res. Cocaia – Pça. da Sé

5362/23 Pq. Res. Cocaia – Vicente Rao

5362/41 Pq. Res. Cocaia – Pq. Ibirapuera

5632/10 Vl. São José - Lgo. São Francisco

6414/10 Socorro – Term. Bandeira

6000/10 Term. Parelheiros – Term. Sto. Amaro

6960/10 Term. Varginha – Term. Sto. Amaro

6970/10 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro

6960/21 Term. Varginha - E. T. Vitor Manzini