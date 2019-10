Carro atropela clientes na saída de restaurante em Santo André

SÃO PAULO - Quatro pessoas foram atropeladas por um carro no final da noite desta quarta-feira, 9, em frente ao restaurante Coco Bambu, localizado na Avenida Portugal, no centro de Santo André, no ABC paulista. O automóvel estaria saindo do estacionamento do próprio estabelecimento quando perdeu o controle, bateu em outro veículo e atropelou os clientes que estavam na calçada.

O caso aconteceu por volta das 22 horas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, nenhuma das vítimas sofreu ferimentos de maior gravidade. Uma mulher sofreu uma fratura no braço, enquanto outra vítima teve uma lesão lombar. As outras duas pessoas, que foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), não tiveram o estado de saúde divulgado.

As Polícias Militar e Civil foram até o local do acidente. Informações preliminares apontam que um manobrista do restaurante estaria dirigindo o carro na hora do atropelamento. Contudo, até o fechamento desta reportagem, a Polícia Civil ainda aguardava a conclusão da perícia para iniciar a investigação.

O caso deve ser encaminhado à 1ª Distrito Policial de Santo André (Centro).

Atropelamentos

Entre o fim da tarde de quarta e o acidente em Santo André, registrado no final da noite, outros dois acidentes com vítimas foram atendidos apenas pelo Corpo de Bombeiros na capital e no ABC paulista. Os dois acidentes, em Diadema e no bairro da Consolação, na região central de São Paulo, acabaram com vítimas com ferimentos sendo encaminhadas a unidades de saúde.

Entre janeiro e agosto deste ano, foram registrados 94,3 mil casos de acidentes de trânsito com vítimas não fatais, segundo dados do Infosiga SP.