Carnaval SP:  Veja quem passa pelo Sambódromo do Anhembi no segundo dia do grupo especial

O segundo dia de desfiles do grupo especial das escolas de samba de São Paulo no carnaval 2020 acontece no sábado, 22. Mais sete escolas desfilam no sambódromo do Anhembi.

A Pérola Negra, campeã do grupo de acesso 1, será a primeira escola a entrar na avenida, às 22h30. Se apresentam ainda nessa segunda noite: Colorado do Brás, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre, Águia de Ouro, Vila Maria e Rosas de Ouro, que fará o encerramento da festa do grupo especial.

Veja a ordem completa do 2º dia de desfiles do grupo especial das escolas de samba de São Paulo no carnaval 2020 e também os enredos das agremiações.

Sábado (22 de fevereiro)

22h30 – Pérola Negra

Enredo: “Bartali Tcherain – A Estrela Cigana, Brilha na Pérola Negra!”

23h20 – Colorado do Brás

Enredo de 2020: “Que Rei Sou Eu?”

0h30 – Gaviões da Fiel

Enredo: “Um não sei quê, que nasce não sei onde, vem não sei como e explode não sei porquê…”

1h40 – Mocidade Alegre

Enredo: “Do Canto das Yabás, Renasce Uma Nova Morada”

2h50 – Águia de Ouro

"O poder do saber: Se saber é poder, quem sabe faz a hora, não espera acontecer".

4h00 – Vila Maria

Enredo: "China: o sonho de um povo embala o samba e faz a Vila Sonhar"

5h10 – Rosas de Ouro

Enredo: “Tempos Modernos”