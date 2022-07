Carnaval fora de época colore as ruas da zona oeste de SP

O clima ameno contribuiu para o carnaval fora de época reunir centenas de pessoas fantasiadas pelas ruas de Perdizes, na zona oeste de São Paulo, neste sábado, 16. Embora a Prefeitura tenha desistido da folia julina após não conseguir patrocinadores para o evento, parte dos blocos decidiu ir às ruas mesmo assim.

Criado há 15 anos, o Bloco Saia de Chita convocou foliões para a Praça Rio dos Campos no meio da tarde. Os termômetros, que marcavam cerca de 27ºC, contribuíram para a animação do público. Moradora do Morumbi, na zona sul paulistana, a advogada Clicia Calmon, de 44 anos, foi de carro com a cachorra, Amora, de 6 anos, para aproveitar a folia.

"Vim porque o dia está lindo. A gente lê e escuta tanta coisa ruim que é bom se dar esse momento de relaxamento", disse ela, que usava um colar de havaiano. Golden-retriever e com 55 kg, Amora usava uma saia de laços colorida e era o centro das atenções de quem passava. "Comprei uma saia de criança e deu certinho nela", contou a dona. Por vezes, alguns foliões paravam para dançar com a cadela.

No reportório tocado pela banda do bloco, estavam desde releituras de Andar com Fé, de Gilberto Gil, a músicas como Saudade D'Ocê, composta por Val Freitas e eternizada em vozes como a de Zeca Baleiro. Nas redes sociais, a organização do bloco disse que já estava ensaiando o cortejo, de nome 'Arraiá do Saia', e foi pego de surpresa com o cancelamento do carnaval pela Prefeitura.

"Não contar com esse apoio do poder público nos impacta, pois fizemos o desfile de abril (no feriado de Tiradentes, na mesma época em que houve o desfile das escolas de samba) já sem apoio", escreveu a organização do bloco em publicação nas redes.

Ainda assim, o Saia de Chita manteve a folia para este sábado. Mas, segundo a organização, com tamanho reduzido. Reforçou ainda os pedidos de doações via Pix para possibilitar o cortejo. Dezenas de vendedores ambulantes se organizaram em volta da praça. No entorno dela, a reportagem do Estadão observou dois banheiros químicos. A instalação dos equipamentos, no entanto, não foi suficiente para que o público deixasse de urinar em ruas vizinhas.

Moradora do bairro Vila Anglo, a designer Ana Luiza Vilela, de 50 anos, conta ter descoberto que haveria carnaval na praça quando foi a uma feira de frutas e legumes em uma rua próxima durante a manhã. "Eu nem sabia que ia ter nada, só vi uma movimentação. Mas achei até que seria uma festa junina", disse ela.

Ao descobrir que seria carnaval, Ana aproveitou para levar a filha Dora, de 4 anos, durante a tarde e diz ter encontrado um público maior do que imaginava. "Acho que é o bloco mais cheio que vi desde que começou a pandemia, por isso a gente ficou mais nos cantos", conta a designer. A filha, explica, adora carnaval e escolheu a próprio punho um balão da Minnie, que estava sendo vendido por um dos vendedores ambulantes.

"Sedenta por carnaval", como ela mesmo se descreve, a coordenadora de marketing Tais Lenny, de 33 anos, decidiu se dar um dia todo de folia. Moradora da região da Bela Vista, área central da cidade, ela juntou as amigas e foi às 10h ao Bloco Manada, na região da Barra Funda. "Lá estava super animado. Instalaram banheiro e fizeram até mobilização para arrecadação pelo Pix", conta ela, coberta de glitter para a folia.

Com o fim do cortejo no início da tarde, Tais foi com as amigas para a Charanga do França, tradicional bloco na região de Santa Cecília, mas disse ter se decepcionado com o movimento. "Lá não teve nada até onde vimos, só um pouco de música."

O grupo de cerca de cinco amigos mudou a rota e decidiu ir, então, até o Saia de Chita. "Acho que aqui é o que tem a maior quantidade de pessoas no dia. Pessoal está achando até muito cheio, mas estamos gostando", diz a coordenadora de marketing. Ela conta ter chegado a se perder dos amigos por um momento e lamenta não haver desfile - o bloco estava tocando de forma estática na praça - e nem ter tantos banheiros. "É uma parte ruim de não ter tido apoio da Prefeitura, mas tudo bem. Até o tempo colaborou hoje apesar de ser inverno."

Não houve policiamento no bloco durante o tempo em que a reportagem esteve no local, mas uma equipe com cerca de 10 funcionários da Prefeitura foi vista realizando servidos de limpeza nos arredores da praça.

Vendedores ambulantes ouvidos pela reportagem do Estadão disseram que, apesar do movimento significativo de foliões, as vendas não estavam indo tão bem. "Os que conseguiram lugar no meio da praça estão vendendo bem, mas para o resto ficou um pouco complicado", disse uma vendedora que não quis se identificar.

Ela conta ter saído de Osasco, na Grande São Paulo, ainda sem destino definido e, como uma amiga disse que os blocos nos arredores de Santa Cecília estavam mais vazios, decidiu ir a Perdizes. "Cheguei aqui e encontrei muita concorrência, já que não tinha muito bloco onde vender hoje. Então, decidi nem tirar as coisas do porta-malas, estou vendendo daqui mesmo", disse ela, apontando para um isopor com latas de cerveja e refrigerante, garrafas de água e outros tipos de bebida.