Carnaval 2019: Saiba o que abre e fecha durante o feriado em SP

SÃO PAULO - O feriado prolongado do carnaval vai alterar o funcionamento de serviços públicos e privados na capital paulista entre sábado, 2, e a quarta-feira de Cinzas, 6. Bancos não abrem na segunda, 4, e na terça, 5. O rodízio também ficará suspenso entre segunda e quarta-feira.

Confira abaixo os serviços que terão modificações durante os dias de folia

BANCOS

As agências bancárias funcionam até sexta-feira, 1º, e voltam a abrir somente na quarta-feira de Cinzas, a partir do meio-dia. Na quinta-feira, 7, o funcionamento volta ao normal.

Segunda - fechadas

Terça - fechadas

Quarta - abrem a partir das 12h

Quinta - horário normal

RODÍZIO MUNICIPAL, FAIXAS E CORREDORES DE ÔNIBUS

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) realizará mudanças temporárias no sistema viário durante o período de carnaval.

O rodízio municipal para veículos leves e pesados será suspenso entre segunda e quarta-feira.

O sistema de estacionamento rotativo pago (Zona Azul) não funcionará nos bolsões internos do Parque Ibirapuera entre sábado e terça, e no fim de semana de 9 e 10 de março, no pós-carnaval. Na terça-feira de carnaval, a Zona Azul estará suspensa em toda a cidade.

A circulação de veículos de passeio e táxis em corredores e faixas exclusivas de ônibus à esquerda e à direita estará liberada na terça-feira de carnaval. A liberação vale até as 4h do dia seguinte (quarta-feira). O tráfego de táxis por esses locais está liberado independentemente de haver passageiro.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa ainda que a previsão é de que 2 milhões de veículos deixem a capital paulista.

Vale lembrar ainda que os desfiles de blocos de rua também alteram o trânsito da cidade até o dia 10 de março. Ao todo, 516 blocos estão previstos para o período entre os dias 23 de fevereiro e 10 de março.

PREVISÃO DO TEMPO

A chuva é uma grande ameaça aos desfiles do carnaval 2019 em São Paulo. A passagem de uma frente fria pelo litoral da região sudeste na semana pré-carnaval estimula o aumento das áreas de instabilidade em grande parte da região.

Há risco de mais temporais especialmente em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

O aumento da nebulosidade e das condições para chuva ocorre em todas as regiões do Estado de São Paulo. O risco de pancadas de chuva é alto em todos os dias do carnaval e em todas as regiões do Estado.

Na sexta-feira e no sábado todo o Estado paulista tem muitas nuvens e pancadas de chuva frequentes, que podem ocorrer no decorrer do dia na Grande São Paulo, no litoral e em praticamente todo interior. Há risco de raios, de rajadas de vento com até 80 km/h e pode chover com forte intensidade em algumas horas.

As áreas de instabilidade enfraquecem sobre São Paulo a partir do domingo, o que vai diminuir a nebulosidade e permitir maiores períodos com sol. Mas o ar continua quente e úmido e o risco de pancadas de chuva permanece alto em todo o estado.

No domingo, na segunda e na terça, as pancadas de chuva devem ocorrer à tarde e à noite.

CARNAVAL NO ANHEMBI

Previsão do tempo para os desfiles em São Paulo

Primeira noite. A previsão é de que o tempo fique muito instável na noite da sexta-feira. O risco de chuva é bastante elevado e pode chover forte. A chuva da sexta-feira pode causar transtornos na cidade de São Paulo como alagamentos e problemas causados por vento forte e queda de raios. Na madrugada do sábado, as áreas de instabilidade devem enfraquecer, mas o risco de chuva ainda é alto. A previsão é de chuva moderada a fraca e o risco de raios é baixo.

Segunda noite. A previsão é de muita nebulosidade na noite do sábado, com risco elevado de chuva de moderada a fraca a intensidade. Esta chuva pode se prolongar por várias horas, mas não deve causar grandes problemas na capital paulista. Para a madrugada do domingo, o risco de chuva é menor. A previsão é de predomínio de céu nublado com chance de chuva fraca especialmente no começo da madrugada.

CET. A companhia montará operação especial de trânsito nas principais vias de acesso ao Sambódromo, no Anhembi, de sexta-feira, a terça-feira para os desfiles da Escolas de Samba de São Paulo.

O Sambódromo localiza-se entre as Pontes das Bandeiras e da Casa Verde, tendo como principais vias de acesso as avenidas Olavo Fontoura, Assis Chateaubriand (Marginal Tietê) e Santos Dumont.

O principal estacionamento está localizado no Pavilhão de Exposições do Anhembi, com acesso pela Avenida Santos Dumont e Rua Marechal Leitão de Carvalho, junto aos Portões 4 e 5.

Os portões de entrada dos setores A, B, C, D e E estão localizados na pista local da Marginal Tietê, já as entradas dos setores F, G, H, I e J estão localizadas na Avenida Olavo Fontoura.

PROCON-SP. A Fundação Procon-SP, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, estará presente no Sambódromo, rodoviárias e aeroportos durante o carnaval 2019. Para garantir os direitos do consumidor, as equipes fiscalizarão os locais de concentração e fluxo dos foliões desta quinta-feira, 28, até quarta-feira de Cinzas.

- Aeroportos e rodoviárias: problemas de atraso, atendimento preferencial e prioritário e adequação das informações sobre preço

- Sambódromo: cumprimento da lei antifumo, que proíbe o fumo em locais fechados ou parcialmente fechados, e da lei antiálcool, que veta a venda e consumo de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos

POUPATEMPO

Todas as unidades do Poupatempo no Estado de São Paulo estarão abertas em horário normal no sábado. Aos domingos, as unidades nunca abrem. Já na segunda-feira e terça-feira, todas estarão fechadas e o atendimento será retomado às 12h da quarta-feira. A partir de quinta-feira, todas as unidades abrirão em seus horários habituais.

O Poupatempo alerta os foliões sobre os cuidados que devem ser tomados com os documentos durante o carnaval. Nessa época do ano, cresce o índice de casos de perda, furto ou roubo de documentos.

METRÔ

No feriado do carnaval, o Metrô irá reforçar a frota de trens e de funcionários conforme a demanda. Na quarta-feira de Cinzas, a abertura das estações das linhas 1- Azul, 2- Verde, 3- Vermelha e 15- Prata será antecipada para as 4h. Nos demais dias, permanecerá no horário habitual. A medida atenderá os passageiros que desembarcam na capital pelos terminais rodoviários Tietê e Jabaquara (integrados à Linha 1- Azul) e Barra Funda (integrado à Linha 3- vermelha).

ÔNIBUS

A SPTrans informa que duas linhas ligando o Metrô Portuguesa-Tietê e o Metrô Palmeiras- Barra Funda ao Sambódromo do Anhembi serão ativadas entre sexta e terça para transportar os foliões que forem assistir aos desfiles dos Grupos Especiais e de Acesso no Sambódromo de São Paulo. A tarifa será de R$ 4,30 e o pagamento pode ser feito com todas as modalidades do Bilhete Único ou em dinheiro.

O embarque da linha 179A/10 Metrô Tietê - Anhembi, sentido Sambódromo, será na Av. Cruzeiro do Sul, 1.777, enquanto com direção ao Metrô será na Avenida Olavo Fontoura e próximo ao Portão 1.

Na linha 879A/10 Metrô Barra Funda - Anhembi, os passageiros embarcam no Terminal Turístico Norte - Plataforma A e desembarcam na Avenida Olavo Fontoura, após o Portão 1. Haverá sinalização por meio de banners e faixas informando os locais de embarque e desembarque dos ônibus.

Confira os itinerários

179A/10 Metrô Tietê - Anhembi

Funcionamento:

Sentido Metrô Tietê - Anhembi - das 17h30 à 1h30

Sentido Anhembi - Metrô Tietê - das 5h às 9h

Ida: Av. Cruzeiro do Sul, Rua Mal. Odylio Denys, Rua Força Pública, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Santa Eulália, Av. Santos Dumont, Praça Campo de Bagatelle, Av. Olavo Fontoura, Retorno ao portão 01 do Anhembi e Desembarque no portão 01.

Volta: Av. Olavo Fontoura - portão 01, Praça Campo de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Idelfonso e Av. Cruzeiro do Sul.

879A/10 Metrô Barra Funda - Anhembi

Obs: Opera na sexta-feira e no sábado

Funcionamento:

Sentido Metrô Barra Funda - Anhembi - das 17 à 1h

Sentido Anhembi - Metrô Barra Funda - das 5h às 9h

Ida: Terminal Barra Funda - Lado Norte - Plataforma A, Rua da Várzea, Av. Thomas Edson, Rua Joaquim Manoel de Macedo, Rua do Bosque, Rua José Antonio Muniz, retorno sob Vd. Pacaembu, Rua Assis, Av. Dr. Abraão Ribeiro, Rua Baronesa de Porto Carreiro, Av. Rudge, Ponte da Casa Verde, Av. Braz Leme, Av. Santos Dumont, Praça Campo de Bagatelle, Av. Olavo Fontoura e Desembarque no portão 01.

Volta: Av. Olavo Fontoura - portão 01, Praça Campo de Bagatelle, Av. Santos Dumont, Av. Braz Leme, Ponte da Casa Verde, Av. Dr. Abraão Ribeiro, Rua José Antonio Muniz, Rua da Várzea, Av. Tomaz Edson, Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz e Terminal Barra Funda - Lado Norte - Plataforma A.

Para mais informações sobre os itinerários acesse o site ou ligue 156.

HOSPITAIS ESTADUAIS

Os hospitais estaduais, os prontos-socorros e internação vão funcionar normalmente, entre os dias 2 e 6 de março, mas os setores ambulatoriais não funcionarão durante o feriado. O atendimento retorna normalmente após às 12h de quarta-feira de Cinzas.

FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE

A instituição terá esquema especial para os postos de doação. A unidade das Clínicas funcionará durante o feriado, das 8h às 17h - com exceção do domingo, quando estará fechada. O posto do Regional de Osasco funcionará no sábado, das 8h às 16h; na segunda-feira, das 8h às 16h30, e voltará a funcionar normalmente na quarta-feira de Cinzas das 8h às 16h30.

O Posto Mandaqui funcionará apenas na segunda-feira, das 8h às 16h30, e voltará a funcionar normalmente na quarta-feira. A unidade do Hospital Dante Pazzanese ficará fechada e voltará a funcionar na quinta-feira. A unidade Barueri volta à programação normal na quarta-feira, dia 6 das 8h às 16h.

PARQUES E MUSEUS ESTADUAIS

O parque e os museus do Instituto Butantã funcionarão normalmente durante o feriado, exceto na segunda-feira. Os Museus Biológico, Histórico e de Microbiologia estarão abertos das 9h às 16h45 (bilheteria para o visitante adquirir o ingresso até às 16h). O parque também funcionará normalmente das 7h às 18h, todos os dias.

Durante todo o período de carnaval, 24 dos 33 Parques Estaduais funcionarão normalmente. Haverá programação especial nos seguintes parques:

- Parque Villa-Lobos: Aos sábados e domingos, das 11h às 19h, oferecerá curso prático de fotografia, gratuito, dentro do evento "Rota Canon X" que está acontecendo desde o dia 19 de janeiro e se estenderá até 28 de abril. Entre 1 e 4 de março, das 9h às 19h, também contará com o evento "Família no Parque", com atividades interativas, como jogos, brincadeiras e oficinas.

- Parque Dr. Fernando Costa - Água Branca: No sábado e no domingo, das 9h às 19h, o parque contará com evento gastronômico, área de recreação infantil com brinquedos infláveis, além de shows artísticos.

ESCOLAS ESTADUAIS

As escolas da rede estadual irão suspender as aulas entre os dias 4 e 8 de março; as atividades serão retomadas na segunda-feira, 11.

MEGA-SEMANA DE CARNAVAL

O segundo sorteio pode pagar um prêmio de R$ 46 milhões para quem acertar os seis números do concurso 2129 da Mega-Sena. O prêmio acumulou novamente e o sorteio será realizado nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília).

Nesta semana, a Mega-Sena realiza três sorteios. Os próximos sorteios são do concurso 2129 nesta quinta-feira e o 2130 no sábado. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2128, realizado na última terça-feira, 26.

Esta é a segunda Mega-Semana de 2019. A primeira foi a Mega-Semana de Verão, realizada em janeiro.

Para mais informações, acesse o site.