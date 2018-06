Carnaval 2018: confira o horário de desfile de cada escola em SP

SÃO PAULO - O primeiro dia de desfile das escolas de samba de São Paulo começa nesta sexta-feira, 9, e se estendem pela madrugada e manhã de sábado, 10, com a apresentação de sete agremiações no Anhembi, na zona norte da cidade. Entre as que entram na avenida está a Acadêmicos do Tatuapé, atual campeão do carnaval paulistano. Outras sete escolas desfilam no sambódromo no segundo dia, entre a noite de sábado e o início da manhã de domingo, 11.

Confira abaixo o horário que cada escola entra no sambódromo:

Sexta-feira, 9

23h15

Independente

Enredo: Luz, Câmera e Terror… Uma Produção Independente!

00h20

Unidos do Peruche

Enredo: Peruche Celebra Martinho: 80 anos do Dikamba da Vila

01h25

Acadêmicos do Tucuruvi

Enredo: Uma Noite no Museu

02h30

Mancha Verde

Enredo: A Amizade A Mancha Verde Agradece do Fundo do Nosso Quintal

03h35

Acadêmicos do Tatuapé

Enredo: Maranhão, os Tambores Vão Ecoar na Festa da Encantaria

04h40

Rosas de Ouro

Enredo: Pelas Estradas da Vida, Sonhos e Aventuras de um Herói Brasileiro

05h45

Tom Maior

Enredo: O Brasil de Suas Imperatrizes: de Viena para o Mundo, Carolina Josefa Leopoldina; de Ramos, Imperatriz Leopoldinense

Sábado, 10

22h30

X-9 Paulistana

Enredo: A Voz da Bonança e a Voz de Deus. Depois da Tempestade Vem a Bonança!

23h45

Império de Casa Verde

Enredo: O Povo, A Nobreza Real

00h40

Mocidade Alegre

Enredo: A Voz Marrom que Não Deixa o Samba Morrer

01h45

Vai-Vai

Enredo: Sambar com Fé Eu Vou

02h50

Gaviões da Fiel

Enredo: Guarus - Na Aurora da Criação, A Profecia Tupi... Prosperidade e Paz aos Mensageiros de Rudá

03h55

Dragões da Real

Enredo: Minha Música, Minha Raiz. Abram a Porteira Para Essa Gente Caipira e Feliz

05h00

Unidos de Vila Maria

Enredo: Aproveitam-se da Minha Nobreza, Você Não Soube, Não te Contaram? Suspeitei desde o Princípio! Não Contavam com a Minha Astúcia! Arriba Bolaños, Arriba Vila, Arriba México