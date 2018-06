Capotamento na zona leste de SP deixa um morto

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu após o veículo em que estava capotar no final da noite desta segunda-feira, 5. O acidente aconteceu na região da Penha, na zona leste de São Paulo. O óbito, segundo o Corpo de Bombeiros, foi constatado no local.

A Polícia Militar confirmou os dados do acidente, que aconteceu na avenida Assis Ribeiro, na altura do número 1.900, por volta das 22h45. Segundo a corporação a vítima foi encontrada inconsciente, com exposição da massa encefálica e traumatismo craniano. Por volta da 1 hora desta terça, 6, a perícia estava no local para identificar o que poderia ter provocado o acidente. A princípio não havia registro de envolvimento de outro veículo.

22h45 capotamento de veiculo Av. Dr. Assis Ribeiro, 1900 - Cangaiba 01 vtr CB #193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 6 de março de 2018

O caso foi registrado no 10ºDP (Penha). Procurada pelo Estado, a equipe de investigação já havia concluído o histórico do acidente mas não teve autorização para passar as informações.

no acidente Av. Assis Ribeiro; total de 01 vitima no interior do veiculo foi retirada pela guarnição e constatado óbito no local, ficando aos cuidados do Policiamento. #193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 6 de março de 2018

A reportagem aguarda confirmações da Secretaria de Segurança Pública (SSP).