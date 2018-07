Capital terá dia com sol e pancadas de chuva durante a tarde

A terça-feira, 3, não será muito diferente da segunda na capital paulista. O dia começou encoberto e permanece nublado durante a manhã segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Ao longo do dia o tempo fica quente e abafado e o sol parece à tarde alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Há possibilidades de novos alagamentos, segundo o CGE, e a máxima deve chegar aos 28ºC.