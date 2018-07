Capital paulista terá pancadas de chuva ao longo desta quinta

A quinta-feira, 5, na capital paulista, começou com tempo nublado mas o sol aparece entre muitas nuvens ainda na parte da manhã, favorecendo a elevação das temperaturas. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a partir da tarde, devido ao calor e à alta umidade, as pancadas de chuva retornarão com potencial para transtornos à população paulistana. A temperatura máxima será de 29ºC.