Capital paulista terá chuvas ao longo desta quinta-feira

A manhã de quinta-feira, 12, começou com chuviscos e pontos isolados da capital paulista, depois de uma área de instabilidade provocar pancadas de chuva moderada com pontos fortes durante a madrugada. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), essa instabilidade cada vez mais perde a intensidade, ficando apenas chuva leve e chuviscos em pontos isolados durante o dia. Uma frente fria que avança pelo sul do Estado deve chegar à capital, gerando chuvas mais fortes e generalizadas pela cidade. Há potencial para alagamentos, rajadas de vento, granizo e descargas elétricas. A máxima deve ficar entre os 23ºC.