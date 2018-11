Capital paulista tem 170 km de congestionamento

São Paulo registra no final da tarde desta quinta-feira mais de 170 km de congestionamento. O índice corresponde a 21,6% dos 788 km monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A tendência, segundo a CET, é que a situação piore nas próximas horas. A zona sul concentrava o maior índice de lentidão, com 65 km. Na região, o trecho do Corredor norte-sul continua interditado perto do Aeroporto de Congonhas, em razão do acidente com o Airbus A-320 da TAM. Na Marginal do Tietê havia 10,7 km de morosidade, entre a Rua Azurita até a Rodovia dos Bandeirantes, no sentido Ayrton Senna. Quem seguia pelo sentido contrário, da Castello Branco, enfrentava mais 7,4 km, da Ponte Freguesia do Ó até a Rua da Coroa. A Avenida dos Bandeirantes estava congestionada a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Marginal do Pinheiros, o que corresponde a 7,1km. A Marginal do Pinheiros, por sua vez, tinha 6,5 km de lentidão entre as pontes do Morumbi e do Jaguaré, no sentido Interlagos.