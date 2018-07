Capital paulista continua em estado de alerta por baixa temperatura

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo permanece em estado de alerta por baixa temperatura na manhã desta sexta-feira, 2. A situação foi decretada às 22h de quinta-feira. Às 10h20 desta sexta, a capital registrava 12ºC com sensação térmica de 8ºC. A previsão é de que nas próximas horas a temperatura aumente.

A partir da decretação, os atendentes do telefone de emergência (199) da Defesa Civil avisam primeiramente a Central de Atendimento Permanente de Emergência (CAPE) e na sequência, aos respectivos Coordenadores Distritais de Defesa Civil (CODDECs). Assim, os agentes da Assistência Social, Guarda Civil Metropolitana (GCM), Saúde, Infraestrutura Urbana e Subprefeituras oferecem encaminhamento/acolhimento para as pessoas em situação de risco.

A Defesa Civil recebe a previsão meteorológica do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) e, de acordo com o índice da temperatura, decreta os estados de criticidade.

A ação faz parte do Plano de Contingência para Baixas Temperaturas, que entrou em vigor no dia 12/05 - por meio da portaria Intersecretarial Nº0001/2011 - dispõe sobre a atenção em caráter emergencial no âmbito da população em situação de rua no período de inverno.