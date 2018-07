Capital bate recorde de lentidão de manhã e à noite nesta sexta

O trânsito bateu novo recorde de lentidão do ano na noite desta sexta-feira, 6. De manhã, a cidade já havia batido recorde de trânsito para o período. Às 19h30, a cidade registrou 172 km de ruas e avenidas paradas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Marginal do Tietê, com um total de 17 km de congestionamento no sentido Ayrton Senna, era o pior ponto para o motorista. Veja também: Especial: como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe: a situação do trânsito rua-a-rua Às 19h44, os congestionamentos na cidade já haviam baixado para 165 quilômetros e, segundo a CET, já mostrava tendência de queda. No horário, a Marginal do Tietê continuava como o pior ponto de lentidão. O motorista enfrenta trânsito ruim da saída da Rodovia Castelo Branco até a Rua Azurita. No sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros, o trânsito também é ruim por quase 9,5 km, da entrada da Avenida dos Bandeirantes até a região do Socorro. O motorista que resolveu deixar a capital em direçãoao litoral também enfrenta lentidão na Av. dos Bandeirantes, por quase 6 km, da saída da marginal até o Viaduto Jabaquara.