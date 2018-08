Campanha de vacinação contra raiva começa na próxima segunda-feira em SP

SÃO PAULO - Terá início na próxima segunda-feira, 20, a campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos no município de São Paulo. A vacina é gratuita. A campanha vai até 2 de setembro.

Serão mais de 1.900 postos de atendimento distribuídos pela cidade - entre fixos e volantes -, que funcionarão entre 10h e 16h.

Todos os animais com mais de 3 meses devem ser vacinados, exceto os doentes (com quadro de diarreia, secreção ocular ou nasal, falta de apetite, que se recuperam de cirurgias ou outras enfermidades). Para cadelas prenhas, apesar de não haver contraindicação, a orientação é de que o dono busque pela vacina fora da campanha, devido ao risco no transporte e no manejo do animal.

A raiva é uma doença transmissível, caracterizada pelo contágio direto; ou seja, pela mordida, arranhões ou lambedura de cães, gatos ou outros mamíferos, como, por exemplo, morcegos infectados.