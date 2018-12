Caminhoneiro é preso após atirar contra cachorro na zona norte de SP

Um caminhoneiro foi preso no final da noite desta quarta-feira, 5, depois de atirar contra uma cadela na zona norte de São Paulo. A cachorra foi socorrida por policiais militares que fizeram um rateio para custear seu atendimento em uma clínica veterinária particular.

O caso ocorreu em um terminal de carga na Avenida João Simão de Castro, na região da Vila Sabrina, próximo ao acesso para a Rodovia Fernão Dias. De acordo com relatos de testemunhas, depois de se incomodar com os animais no local, o motorista estacionou seu caminhão, sacou uma arma e disparou contra a cadela, identificada como ‘Pintada’.

Uma equipe de patrulhamento do 5º Batalhão da Polícia Militar foi acionada e localizou o caminhoneiro dentro de seu veículo. De acordo com os agentes que atenderam a ocorrência, o homem confessou ter atirado contra o animal.

A arma usada pelo motorista, uma pistola PT 51 modelo Taurus, foi encontrada na carroceria de outro caminhão. O homem, detido por maus tratos contra animais e porte ilegal de armas, foi encaminhado pela Polícia Militar para o 73º Distrito Policial, no bairro do Jaçanã.

Policiais fazem “vaquinha” para salvar a cadela Pintada

Após ser atingida pelo disparo, a cadela foi socorrida pelos policiais militares que participaram da ocorrência. Os agentes fizeram um rateio, com recursos próprios, para custear o atendimento de Pintada em uma clínica privada na região.

“Tentamos localizar um hospital veterinário público 24 horas, mas não conseguimos. Por isso, decidimos fazer um rateio e custear o atendimento”, explica Soldado Ribeiro, um dos policiais militares que atenderam o caso.

A clínica que recebeu a cadela informou que Pintada chegou ao local em condição estável e não precisou de oxigênio. Na manhã desta quinta-feira, 6, a cachorra deverá passar por novos exames.