Caminhão tomba e três morrem na Mogi-Bertioga

Três pessoas morreram em um acidente na manhã desta segunda-feira, 30, na Rodovia Mogi-Bertioga, no litoral norte de São Paulo. O caminhão ficou sem freio no início da serra, na altura do km 82 e colidiu com um barranco, tombando em seguida. Três passageiros morreram no local do acidente. A rodovia ficou interditada no sentido litoral, e apenas uma faixa do sentido contrário foi liberada. Apesar disso, não havia congestionamento no local.