Caminhão pega fogo na rodovia Régis Bittencourt e provoca lentidão na região de Itapecerica da Serra

SÃO PAULO - Um caminhão pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 7, na rodovia Régis Bittencourt, no km 28, perto de Itapecerica da Serra, no sentido São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, o caminhão, que transportava cebolas, entrou em chamas após passar por cima de uma moto. A corporação informou que o acidente não deixou vítimas.

O incidente chegou a bloquear a faixa da direita da rodovia e provocou lentidão entre os km 305 e 283, nas regiões de Embu das Artes, Itapecerica da Serra e São Lourenço da Serra, de acordo com informações da Arteris, concessionária que administra a Régis.

O caminhão já foi removido e as faixas liberadas, mas o trânsito segue lento entre os km 305 e 283. No sentido Curitiba, há lentidão entre os km 282,5 e 284,4, em Embu das Artes, em razão do excesso de veículos.