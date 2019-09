Caminhão pega fogo e interdita totalmente rodovia em Nazaré Paulista

Um grave acidente com uma carreta interditou totalmente a Rodovia Dom Pedro I, em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, na tarde deste sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão, que levava uma carga de enxofre, pegou fogo após colidir com outro veículo no km 32. O fogo foi controlado por volta das 18 horas.

De acordo com a TV Globo, o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Como a carga é de um produto químico inflamável, a via está totalmente interditada e sem previsão de liberação.