Caminhão desgovernado atinge carro em Guarulhos

SÃO PAULO - Um caminhão desgovernado atingiu um veículo na tarde desta segunda-feira,24, na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo. Uma vítima em estado grave foi retirada das ferragens.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 16 horas um caminhão perdeu o freio, desceu a Avenida Carmela Dutra, Vila Maria Dirce, em Guarulhos, e atingiu um veículo Gol, no Km 212 da Dutra.

Segundo a PRF, a pista expressa da via foi interditada para o pouso do helicóptero Águia da Polícia Militar. De acordo com a concessionária NovaDutra, a pista expressa está bloqueada e o tráfego foi desviado para a pista marginal. No momento, há dois quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 210 e 212, sentido São Paulo.