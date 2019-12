Caminhão cai do Rodoanel e mata duas pessoas na Raposo Tavares

Um caminhão carregado de areia perdeu a direção e caiu do Rodoanel Mario Covas sobre dois veículos que trafegavam na rodovia Raposo Tavares, na região de Osasco. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas. O acidente ocorreu no início da tarde dessa segunda-feira, 16.

A queda do caminhão foi seguida de uma explosão e de um incêndio. O acidente aconteceu no km 20 da Raposo Tavares, no sentido interior. Para o local se deslocaram 10 viaturas do Corpo de Bombeiros, 30 homens e o helicópetero Águia.

As mortes confirmadas são do motorista do caminhão e de uma mulher que dirigia um dos carros atingidos por partes do caminhãono momento da queda.

Por voltas das 16h20, a pista interna do Rodoanel foi totalmente bloqueada. As duas pistas da rodovia Raposo Tavares também foram fechadas. O desbloquei dos locais só ocorreu por volta das 19h.