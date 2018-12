Câmara Municipal de São Paulo vai investigar suposto tiro em vitrô

SÃO PAULO - A presidência da Câmara Municipal de São Paulo pedirá perícia para investigar um vitrô quebrado no quinto andar do Palácio Anchieta, sede do Legislativo municipal, descoberto após a confusão ocorrida no começo da tarde desta quarta-feira, 26, durante votação da reforma da Previdência Municipal. Um boletim de ocorrência está sendo registrado no 1.º Distrito Policial (Sé) para apurar o caso.

O vidro ficou com um furo que se assemelha a um tiro, embora nenhuma bala tenha sido encontrada. A presidência informou ainda que uma bolinha de gude encontrada na marquise do prédio poderia ter causado o dano, mas destacou que essa é apenas uma hipótese.

O furo é no saguão do quinto andar, próximo dos elevadores e da escada. Naquele piso, ficam os gabinetes de sete vereadores e da liderança do PSOL.

Na internet, o grupo Movimento Brasil Livre (MBL) afirmou que o caso se tratava de uma tentativa de assassinato do vereador Fernando Holiday (DEM), que estava no prédio. A reportagem não conseguiu ainda contato com o vereador para ouvir sua versão.