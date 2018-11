Câmara dos EUA faz minuto de silêncio por Júlio Redecker

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos fez na quinta-feira, 19, um minuto de silêncio em homenagem ao deputado federal Júlio Redecker (PSDB-RS), que morreu no acidente da TAM em Congonhas. Veja também: Cobertura completa do acidente com o vôo 3054 da TAM Corpo de Júlio Redecker chega a Porto Alegre A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, liderou a homenagem. Pelosi iria se encontrar na quarta-feira com Redecker, que ia acompanhar o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), em viagem oficial a Washington. Redecker embarcou no vôo rumo a Congonhas para voar de São Paulo para Washington. O velório do deputado federal acontece na madrugada desta sexta-feira no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Às 15h o corpo segue para Novo Hamburgo, onde será enterrado às 17h no cemitério Jardim da Memória.