Caixa-preta do avião da TAM será analisada nos EUA A caixa-preta do avião da Airbus 320 da TAM, que caiu na noite de terça-feira, 17, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foi encaminhada para o National Transportation Safety Board, nos Estados Unidos. A informação foi transmitida pelo comandante da Aeronáutica, Juniti Saito, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta manhã.