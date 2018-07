Cai procura por estacionamento em Pinheiros A expansão da Linha 4-Amarela provocou reações diferentes no movimento de estacionamentos que ficam próximos das estações. No entorno da Estação Pinheiros, estabelecimentos têm visto a procura por vagas cair. Isso porque antigos mensalistas trocaram o carro pelos trilhos. "Quatro ou cinco pessoas que paravam aqui passaram a vir para o trabalho de metrô", conta Luiz Eduardo Oliveira, gerente do Cristal Park, na Rua Capri.