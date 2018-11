Cães que atuaram no acidente do metrô ajudam nas buscas O Corpo de Bombeiros de São Paulo usará a partir da manhã deste sábado quatro cães para farejar nos escombros do depósito da TAM em busca de sangue, suor e cheiro de corpos de vítimas do acidente do vôo 3054.São três labradores e um filhote de pastor belga, entre estes dois labradores que trabalharam na tragédia da estação Pinheiros do Metrô de São Paulo, onde morreram sete pessoas: as cadelas Dare e Ane.Veja também: Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054