Cadeira de rodas fica presa em esteira e provoca tumulto na Estação Paulista do Metrô

SÃO PAULO - Uma pessoa com cadeira de rodas ficou presa na manhã desta quinta-feira, 14, na esteira rolante que liga a Estação Paulista da Linha 4-Amarela e a Estação Consolação da Linha 2-verde. Por causa do barulho, passageiros relataram em redes sociais que houve correria e confusão porque muitos pensaram que eram tiros.

A Polícia Militar foi acionada para a Estação Paulista da Linha 4-Amarela do Metrô por volta das 7h10. Segundo a PM, viaturas da polícia permaneceram na entrada do metrô na Rua da Consolação.

Em nota, a ViaQuatro informou que, entre 7h06 e 7h09 da manhã desta quinta-feira, houve um princípio de tumulto em razão do barulho causado por uma cadeira de rodas que travou na esteira rolante durante a transferência entre as linhas 2-Verde e 4-amarela.

A concessionária informou que realizou o atendimento de 20 passageiros, 11 deles com ferimentos leves e nove com crise nervosa, estes últimos liberados após se acalmarem.

Segundo a ViaQuatro, todos receberam os primeiros socorros nas estações Paulista, Oscar Freire, Pinheiros e São Paulo-Morumbi. Três deles foram atendidos nas estações Paulista e Oscar Freire e encaminhados à Santa Casa, um passageiro foi atendido na estação Pinheiros e encaminhado ao hospital da Lapa, e outro atendido na estação São Paulo-Morumbi e encaminhado ao hospital Bandeirantes.

O Metrô informou que encaminhou sete passageiros com ferimentos leves para hospitais da região. Segundo o Metrô, na porta do hospital três desistiram do atendimento.