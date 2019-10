Bombeiros encontram corpo de menino de 7 anos que caiu em córrego da zona leste de SP

SÃO PAULO - O corpo do menino de sete anos, que caiu em um córrego da região de São Mateus, na zona leste da capital paulista, ao tentar pegar o brinquedo que havia caído na água, foi encontrado na tarde desta quarta-feira, 30. Miguel Henrique brincava com a bola quando caiu na água. A criança estava desaparecida desde a tarde de terça-feira, 29.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas começaram por volta das 16h de terça-feira. Foram interrompidas à noite e retomadas no início da manhã desta quarta-feira. Equipes permaneceram nas proximidades da Rua Francisco Melo Palheta. O local, onde fica o córrego que deságua no rio Aricanduva, é de difícil acesso.

Atualizando oco de Afogamento, desde ontem os homens do Corpo de Bombeiros trabalhavam intensamente nas buscas pelo menino de 7 anos que desapareceu na região de São Matheus. Temos a triste noticia de que o menino foi localizado, porém já sem vida.#193S — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 30 de outubro de 2019

16h20 Miguel (7 anos) estava brincando com uma bola, quando a bola caiu no córrego e logo em seguida a busca pelo brinquedo a criança veio a afogamento, Rua Francisco Melo Palheta, s/n° – São Mateus; 5 viaturas para o atendimento; aguardo informações do local.#193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 29 de outubro de 2019

Na terça, os bombeiros informaram que a criança tinha seis anos. Nesta quarta, confirmaram que estava com sete anos.