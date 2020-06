Bruno Covas diz permanecer sem sintomas da covid-19

Diagnosticado com covid-19 no sábado (13), o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), afirmou em postagem no Instagram que permanece sem febre, sem dor e sem falta de ar. Covas continua cumprindo o isolamento em casa e segue trabalhando. Nesta quinta-feira, 18, ele participa de uma live às 19h30 com o secretário de Habitação João Farias.

Leia Também Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

Quando foi diagnosticado, o prefeito também não sentia nenhum sintoma da covid-19. Ele vinha sendo testado regularmente por estar se tratando de um câncer e ter contato diário com pessoas. O resultado deu positivo no quarto teste que fez.

Na segunda-feira, 15, Covas disse estar tomando o antibiótico azitromicina. Ele fez uma postagem nas redes sociais informando que havia sido orientado pelo médico a tomar o medicamento e que a politização do tratamento "não contribui em nada". "Em nome da transparência que entendo necessária quando um político adoece, esclareço que estou tomando o medicamento prescrito pelo meu médico: Azitromicina. Remédio não é de esquerda ou de direita. Lamento que alguns queiram politizar a escolha do medicamento", escreveu Covas.