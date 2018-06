Briga por ciúmes faz homem esfaquear duas pessoas na Vila Madalena

SÃO PAULO - Por ciúmes da namorada, um homem esfaqueou outros dois na Vila Madalena, bairro nobre da zona oeste de São Paulo, na madrugada deste sábado, 2.

O crime aconteceu por volta da 1 hora na esquina das Ruas Mourato Coelho e Inácio Pereira da Rocha. Segundo a Polícia Militar e a Associação Associação de Bares da Vila Madalena, o esfaqueamento se deu no Bar Bella Jaú - o estabelecimento nega. Segundo frequentadores do local, um homem se sentiu ofendido quando a namorada recebeu uma "cantada" de um outro homem que estava no bar e partiu para briga. Ele também esfaqueou o amigo.

+++ Ataque em baile funk na zona sul deixa 17 feridos

O presidente da Associação de Bares da Vila Madalena, Gildo Chan, afirma que vários moradores e donos de bares da região têm se incomodado com o tipo de público que frequenta o local.

"Esse bar está atraindo um público de procedência duvidosa. Um público diferente do tradicional da Vila Madalena. O pessoal consome bebida alcoólica por um preço muito barato, sem segurança e muitas vezes a bebida é servida na calçada", lamenta Chan.

+++ Veja o ranking das capitais mais violentas do Brasil

Gildo Chan disse ainda que os moradores da região reclamam muito do barulho e da quantidade de garrafas de bebidas que ficam expostas na rua.

A Polícia Militar confirmou a ocorrência e o caso foi registrado no 14.º DP, em Pinheiros.