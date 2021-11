Avião bimotor desaparece no mar de Ubatuba, no litoral norte; bombeiros fazem buscas

Um avião bimotor com três pessoas a bordo desapareceu no mar, na costa de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, na noite desta quarta-feira, 24. A aeronave decolou do Aeroporto dos Amarais, em Campinas, às 20h30, e deveria ter pousado cerca de uma hora depois no Aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, o que não aconteceu.

Familiares de um dos ocupantes entraram em contato com o Corpo de Bombeiros, informando sobre o desaparecimento. As buscas foram iniciadas na madrugada desta quinta-feira, 25.

A mãe do copiloto, identificado como José Porfírio de Brito Junior, de 20 anos, informou que, além dele, um piloto e um tripulante estavam a bordo. A mãe e a namorada do copiloto, Thalya Viana, informaram em redes sociais que ele deixou de fazer contato por volta das 21 horas.

Última referência de localização da aeronave, onde o Corpo de Bombeiros do RJ fez contato com o Corpo de Bombeiros de SP: 23°24'48.0"S 44°47'59.0"W ( 1 embarcação SP - Grupamento Marítimo ) com 4 Bombeiros efetuando buscas. #193S. pic.twitter.com/A5whK2g0PW — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) November 25, 2021

Em busca de informações, elas teriam sido avisadas pelo Centro de Controle do Tráfego Aéreo do Rio de Janeiro que o avião caíra no mar. Os bombeiros mobilizaram a Marinha e a Capitania dos Portos para as buscas. Embarcações e um helicóptero se deslocaram para a região do mar em Ubatuba. Na manhã desta quinta-feira, 25, uma poltrona que seria do avião foi encontrada boiando próximo da costa.

Às 01h20 Queda de aeronave, região entre Ubatuba e Paraty. Recebemos um chamado via Corpo de Bombeiros – RJ e posteriormente parentes do piloto entraram em contato, informando problemas em uma aeronave (pequeno porte)... — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) November 25, 2021

De acordo com o Comando da Aeronáutica, as buscas estão sendo coordenadas pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba, unidade da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável pelas operações na região.

As buscas foram iniciadas por volta das 4 horas desta quinta, com o uso de equipamentos de visão noturna. De manhã, equipes da FAB encontraram destroços no mar que podem ser do avião desaparecido. Ainda segundo a Aeronáutica, as informações sobre as buscas estão sendo repassadas às famílias dos desaparecidos.