Bombeiros encontram mais ossos no subsolo de prédio que desabou no centro em SP

SÃO PAULO - Os bombeiros encontraram por volta das 11h da manhã desta quarta-feira, 9, partes de ossos de uma nova vítima no subsolo do prédio Wilton Paes de Almeida. Segundo o capitão Marcos Palumbo, os restos mortais foram encontrados em uma área profunda que pode ser acessada apenas nesta madrugada o que indica que sejam ossos de uma terceira vítima.

"Escavamos o subsolo, local que até então não tínhamos encontrado nenhum vestígio humano. Não eram [restos mortais já encontrados ] porque esse é um local muito mais profundo", diz Palumbo. Os ossos encontrados são da coluna vertebral e da pelve. Eles estão muito fragmentados por causa do impacto dos escombros na vítima.

Os restos mortais já foram encaminhados para análise do Instituto Médico Legal (IML). "Só o IML pode identificar se são de um homem, uma mulher, uma criança, de uma ou mais pessoas. No local, nós não temos condições de afirmar de quem são".

Os ossos foram localizados pela cachorra Vastim. As buscas foram intensificadas e continuam pela região do subsolo. "É uma área em que os destroços estão altamente compactados. Alcançamos três metros de profundidade da parte subterrânea e sabemos que ela tem no total 6 metros".