Bombeiros encontram mais dois corpos em Congonhas

Segundo o tenente Lopes, um dos responsáveis pelas buscas no local, na Avenida Washington Luiz, na zona sul de São Paulo, a prioridade dos bombeiros nesta quinta-feira é remover os entulhos que estão no entorno, porque tem muita coisa impedindo a entrada no prédio - onde existe a expectativa que ainda haja mais vítimas. O principal problema que eles estão tendo é chegar no bico do avião, porque é a parte da aeronave que, com a explosão, ficou mais comprimida com cimento. Após a retirada dos escombros que impedem a entrada no prédio, os bombeiros esperam instalar apoios que impeçam que o prédio desabe,de acordo com informações do tenente. Mais Vítimas A identidade do ferido que morreu na madrugada desta quinta, no Hospital Jabaquara, na zona sul, não foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, que informou que ele morreu por volta das 3h30. De acordo com a secretaria, ainda são sete os feridos que estão internados em hospitais da cidade após o acidente na região de Congonhas, na zona sul. Nesta madrugada, nenhum corpo foi encontrado. Sobre os escombros do acidente foram encontrados dois carros que ficaram completamente amassados. Não há previsão para o encerramento dos trabalhos e nem perspectivas de um número de vítimas. Ao ser questionado sobre sua impressão ao visitar o local do acidente,o secretário de Segurança Pública, Ronaldo Marzagão, ficou bastante emocionado. "São cenas muito tristes que embora estejamos acostumados a vê-las. Mas ao ver as pessoas saindo de fumegando, como eu vi pessoas, enfim. Parece uma senhora com uma criança no colo", lembrou o secretário.