Bombeiros controlam fogo no Pico do Jaraguá; em 4 dias, Grande SP tem 1.032 focos de incêndio

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros controlou na noite desta segunda-feira, 4, um incêndio no Parque Estadual do Jaraguá, zona norte paulistana, que atingia a região desde a manhã. O fogo atingiu a área próxima ao Pico do Jaraguá. Com o tempo seco, a corporação recebeu 1.032 chamados para apagar focos de chamas na Grande São Paulo desde a sexta, 1º.

No início da tarde, a Defesa Civil Municipal decretou estado de atenção por causa da baixa umidade na capital, exceto em dois distritos da zona sul (Capela do Socorro e Parelheiros).

Segundo os bombeiros, nem a corporação nem a administração do parque calcularam a área atingida pelo fogo. Como as chamas atingiram uma área de difícil acesso a pedestres, as equipes contaram ainda com a ajuda de um helicóptero da Polícia Militar. Não houve registro de vítimas.

O estado de atenção é decretado quando o índice de umidade fica entre 21% e 30%. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a temperatura máxima nesta segunda foi de 35,2° e os menores índices de umidade ficaram abaixo de 30%, chegando a 26% na Freguesia do Ó às 14h30. No sábado, também houve ainda um incêndio no Parque do Carmo, na zona leste.

“A baixa umidade e o longo período de poucas chuvas favorecem muito a proliferação dessas queimadas, espontâneas ou não”, diz Thomaz Garcia, meteorologista do CGE. A falta de chuvas regulares desde meados de julho, acrescenta, faz com que o ar esteja mais carregado de poluição. O tempo seco também pode levar a problemas de saúde, como tosse seca, irritação nos olhos e na garganta e o agravamento de doenças crônicas, como asma.

Os Bombeiros não informaram a média de incêndios no mesmo período do ano passado. Já a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente diz que, entre janeiro e outubro, as áreas de preservação ambiental tiveram queda de 28% nos focos e de 35% no número de hectares queimados.

Segundo a pasta, os meses de agosto e setembro registraram mais focos de incêndio, com queda em outubro. Ainda conforme o governo estadual, houve reforço da Operação Corta-Fogo com quatro drones, 89 viaturas e treinamentos para as equipes.