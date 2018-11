Bombeiros continuam buscas e acham fragmentos de corpos

Os trabalhos de busca nos escombros do prédio da TAM Express continuavam na tarde deste domingo, 22, quando 30 bombeiros vasculhavam o local. Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitão Mauro Lopes, fragmentos de um corpo foram encontrados neste domingo. Assim, sobe para 218 o número de sacolas com corpos ou fragmentos de corpos retirados de onde o Airbus da TAM caiu no começo da noite de terça-feira, 17. Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia previsão para o fim das buscas, mas elas já estariam na fase final. Neste domingo, os cães farejadores usados para rastrear o local do acidente faziam apenas treinamento, afirmou Mauro Lopes. Os bombeiros faziam buscas na parte frontal do prédio da TAM Express, porém os trabalhos eram dificultados pela grande quantidade de escombros no local.