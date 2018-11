Bombeiros colocam cerca de 40 macas na Bandeirantes Soldados do Corpo de Bombeiros colocaram há pouco cerca de 40 macas na avenida Bandeirantes, com o objetivo de retirar os corpos de vítimas do acidente com vôo 3054 da TAM. Ainda não há informação sobre o número total de mortos. Nove pessoas foram resgatadas no hangar da TAM, um estado gravíssimo, três em estado grave, e cinco em situação estável.