Bombeiros resgatam menino que caiu em córrego em Osasco

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros resgatou na tarde desta sexta-feira, 4, um menino de 12 anos que caiu em um córrego em Osasco, na Grande São Paulo, durante as fortes chuvas que atingiram a capital e a região metropolitana.

Segundo a corporação, a criança tentava resgatar um cachorro que caiu na galeria fluvial quando foi levada pela correnteza. O córrego onde a criança caiu, na Avenida Edmundo Amaral, fica a 400 metros do Rio Tietê.

Cinco viaturas, 15 homens e um bote foram empenhados pelo Corpo de Bombeiros para as buscas. Às 16h30, a corporação informou que o menino foi localizado e resgatado apenas com leves escoriações.

Alagamentos

As fortes chuvas que atingiram a capital paulista e a região metropolitana causaram alagamentos em vários pontos da cidade. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a cidade tinha nove pontos de alagamentos até as 16h30.

Não havia registros de quedas de árvores ou pessoas ilhadas por causa da chuva. No Aeroporto do Campo de Marte, na zona norte, foram registradas rajadas de vento de 44,4km/h.

Previsão

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Estado de São Paulo deve registrar novas pancadas de chuva entre esta sexta-feira e sábado, 5. No domingo, 6, as pancadas de chuva começam a perder força no Estado e o sol volta a aparecer.

Na segunda, 7, e terça, 8, a previsão é de que as chuvas ocorram de forma isolada, a umidade do ar diminua e as temperaturas aumentem.