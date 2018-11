Bombeiros afirmam que 180 corpos foram resgatados

Em entrevista coletiva concedida durante a madrugada desta quinta-feira, 19, no local do acidente com o Airbus A-320 da TAM, em Congonhas, o capitão Nilton Miranda, do Corpo de Bombeiros, informou que oficialmente foi retirado, até as 3 horas de quinta-feira, dos escombros e do interior da aeronave, um total de 180 corpos. Até agora 184 mortes foram confirmadas. Segundo informações divulgadas pelo diretor do IML de São Paulo, Celso Perioli, 146 corpos deram entrada no instituto até as 19h de quarta-feira. O Instituto Médico Legal (IML) Central informou que até esta madrugada apenas 7 dos 12 corpos já identificados após necropsia foram liberados aos familiares. Os corpos liberados são de João Francisco Caltabiano, Fabio Martinho Novakoski, José Luís Souto, Michele Dias Miranda, Osvaldo Luiz de Souza, Guilherme Duque de Moraes e José Antônio Lima da Luz. O trabalho de transbordo do combustível dos tanques subterrâneos do posto Shell, atingido pelo avião da TAM antes do choque com o prédio da TAM Express, ao lado na Avenida Washington Luís, ainda não terminou, e as buscas aos corpos prosseguem simultaneamente. Velório Durante esta madrugada, foi velado o corpo de Michele Dias Miranda, de 24 anos, no Cemitério da Quarta Parada, localizado no Belenzinho, na zona leste da capital paulista. Michele, uma das vítimas do acidente, era funcionária da TAM Express. O sepultamento ocorrerá no mesmo cemitério, às 8h desta quinta-feira. Veja abaixo a lista completa dos passageiros do vôo 3054 divulgada pela TAM: ADELAIDE MOURA ALANIS ANDRADE ALEJANDRO CAMOZZI ALEXANDRE GOES ANA CAROLINA CUNHA ANDERSON CASSEL ANDRE DONA ANDREA SEICZKOWSKI ANGELA HAENSEL ANTONIO CARLOS ARAUJO DE SOUZA ARTHUR QUEIROZ ATILIO SASSA BILIBIO BRUNA DE VILLI CHACCUR BRUNO FERRAZ BRUNO NASCIMENTO CAIO FELIPE CUNHA CARLA FIORATTI CARLOS ALBERTO ANDRIOTTI CARLOS ROCKEMBACK CARMEN LUISA VICTORIA FONSECA CATILENE OLIVEIRA CHRISTINE SOUZA CIRO NUMADA CLAUDEMIR ARRIERO DECIO TEVOLA DEMETRIO TRAVESSA DENILSON LOPES COSTA DEOLINDA MAGALY VICTOR FONSECA DOUGLAS TEIXEIRA EDMUNDO SMITH EDUARDO MANCIA ELCITA RAMOS ELENILZE FERRAZ ELIANE DORNELLES ELIDA DEMBINSKI EMERSON FREITAG ENRICO SHIOHARA ESIO FREITAS FABIANA AMARAL FABIANO ROSITO MATOS FABIO BALSELLS FABIO MARQUES FABIO VELLOZA FATIMA SANTIAGO FELIPE FRATEZI FERNANDO ANTONIO LARO OLIVEIRA FERNANDO MARQUES FERNANDO PESSOA GABRIEL CORREIA PEDROSA GILMAR TENORIO ROCHA GOTTFRIED TAGLOEHNER GUILHERME MORAES GUILHERME PEREIRA GUSTAVO MARTINS HELOIZA HELENA LOPES HEURICO TOMITA INES MARIA KLEINOWSKI IVALINO BONATO IVANALDO CUNHA JAMILLE LEAO JANUS SILVA JAQUELINE DIAS JOAO BRITO JOAO CALTABIANO JOAO VALMIR JOSE A FLORES AMARAL JOSÉ LIMA LUZ JOSÉ PINTO JULIA CAMARGO JULIA ELIZABETE GOMES JULIO CESAR REDECKER KATIA ESCOBAR KATIANE LIMA JOSE CARLOS PIERUCETTI LARISSA FERRAZ LEILA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS LEVI LEÃO LINA BARBOSA CASSOL LISIANE SCHUBERT LUCAS PALOMINO MATTEDI LUCIANA SIQUEIRA LANA ANGELIS LUIS SCHNEIDER LUIZ BARUFFALDI LUIZ LUZ MARCELO MARTHE MARCELO PALMIERI MARCELO PEDREIRA MARCELO STELZER MARCIO ALEXANDRE DE MORAES MARIA ELIZABETE CABALLERO MARIA ISABEL GOMES MARIANA PEREIRA MARIANA SELL MARIO GOMES MARLI PEDRO SANTOS MARTA ALMEIDA MELISSA ANDRADE MERY VIEIRA MIRTES SUDA NADIA MOYSES NADJA SOCZECK NELLY PRIEBE PAULO CASSIANO FELIZA OLIVEIRA PAULO PAVI PAULO ROGERIO AMORETTY SOUZA PAULO SILVEIRA PEDRO ABREU PEDRO AUGUSTO CALTABIANO JOSE CARLOS DE OLIVEIRA PRISCILA BERTOLDI SILVA RAQUEL WARMILING REBECA HADDAD REMY MOLLER RENAN KLUG RIBEIRO RENATO RIBEIRO RENATO SOARES RICHARD SALLES CANFIELD ROBERTO GAVIOLI RODRIGO BENACHIO RODRIGO PRADO RODRIGO SOUZA MOREALE ROGERIO LAURENTIS ROGERIO SATO ROSANGELA MARIA DE AVIL SEVERO ROSPIERRE VILHENA SANDRO SCHUBERT SERGIO FREITAS SILVAN STUMPF SILVANIA REGINA DE AVILA ALVES SILVANO ALMEIDA SILVIA GRUNEWALD SONIA MACHADO SORAYA CHARARA SUELI FLECK SUELY FONSECA THAIS SCOTT VALDEMARINA SOUZA VALDIR CORDEIRO DE MORAES VANDA UEDA VILMA KLUG VITACIR PALUDO ZENILDA SANTOS CAIO AUGUSTO BUENO DAL PRATA FERNANDO VOLPE ESTATO HELEN DE CASSIA ZERILLO PETER FINZSCH RAFAELA BUENO DAL PRATA RICARDO ALMEIDA MARCIO ANDRADE CASSIO VIEIRA SERVULO DA CUNHA AKIO IWASAKI ANDREI MELO CLOVE MENDONÇA JUNIOR ROBERTO WILSON WEISS JUNIOR SIMONE WETRUPP NELSON WIEBBELLING RUBEM WIETHAEUPER PAULA MASSERAN DE ARRUDA XAVIER LUIZ ZACCHINI CARLOS ZANOTTO DIOGO CASAGRANDE SALSEDO RICARDO TAZOE TRIPULANTES DA TAM A BORDO COMANDANTE HENRIQUE STEPHANINI DI SACCO COMANDANTE KLEYBER LIMA COMISSÁRIA CASSIA NEGRETTO COMISSÁRIA DANIELA BAHDUR COMISSÁRIA MICHELLE LEITE COMISSÁRIA RENATA GONÇALVES FUNCIONÁRIOS A BORDO ALINE MANTEIRO CASTIGO ALVARO ALEXANDRE DA ROCHA PINTO BREGUEZ ANGELICA ROJEK ARNALDO RAMOS BATISTA EVELYN CAMPOS FABIANE RUZZANTE FABIOLA KO FRATAG FERNANDO TERGOLINA MADALENA SILVA MARCEL CASSAL VICENTIM MARCO ANTONIO SILVA MIRELLE M. F. BETTIOL RICARDO KLEY SANTOS VINICIUS COSTA COELHO PATRICIA HAUSCHIELD MARIA ALINE DA SILVA KAREN MELISSA RAMOS MICHELLE SILVEIRA UNTERBERGER