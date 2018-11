Bombeiros abrem caminho para cães localizarem vítimas

O Corpo de Bombeiros abre caminho para que quatro cães farejadores possam começar a vasculhar o local do acidente do vôo 3054 da TAM, segundo informações da Rádio Eldorado. Na manhã deste sábado, 21, 50 bombeiros trabalhavam no local, mas não havia previsão para quando os cães começariam a farejar os escombros. Dois dos cães que podem farejar o local, as fêmeas de raça labrador Dara e Anny, foram usadas na localização das vítimas do acidente na futura Estação Pinheiros do Metrô de São Paulo, em 12 de janeiro, quando sete pessoas morreram. Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 O porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitão Mauro Lopes, afirmou que os bombeiros se concentravam no trabalho de abrir caminho e dar condições de uso aos cães. Focos de incêndio eram apagados, entulhos e objetos que poderiam machucar os cães eram retirados do local. Até a manhã deste sábado, os bombeiros retiraram 214 sacolas com corpos ou fragmentos de corpos da vítimas. De acordo com Mauro Lopes, os trabalhos evoluíram muito nas últimas 24 horas, com muitos destroços retirados, mas ainda havia o risco permanente de desabamento do prédio e não havia previsão para o fim das buscas às vítimas. Cães As fêmeas Dara e Anny ganharam notoriedade depois de participar do resgate das vítimas do desabamento das obras da Estação Pinheiros da Linha 4-Amarela do Metrô. Esse deverá ser o último dos grande trabalhos das cadelas. No fim de janeiro de 2006, as duas cadelas foram homenageadas pelo governador José Serra junto com 94 bombeiros e policiais militares envolvidos no resgate das sete vítimas do acidente no canteiro de obras do Metrô. Também participarão das buscas um filhotes de pastor belga preto. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os cães serão utilizados primeiramente apenas na área do prédio da TAM Express.