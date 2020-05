Bom Prato vai oferecer refeições gratuitas a partir de junho

Os restaurantes do Bom Prato vão passar a oferecer refeições gratuitas a partir do dia 1º de junho, segunda-feira. A medida foi anunciada pelo governador João Doria (PSDB) durante coletiva de imprensa sobre as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Isso acontecerá em todas as 59 unidades e as refeições serão gratuitas em junho e julho. Serão investidos R$ 2 milhões na medida. "A medida visa atender essa camada fragilizada da população, principalmente para as pessoas em situação de rua", disse Doria.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, 15 mil pessoas previamente cadastradas pelos municípios receberão um cartão e até o final de julho poderão fazer as refeições de forma gratuita. Segundo ela, o Estado também já disponibilizou 170 lavatórios públicos para essa população e tmbém vai disponibilizar mais 62 acolhimentos provisórios e vai fazer um mutirão de emissão de documentos para facilitar o acesso ao auxílio emergencial do governo para essas pessoas.