Blog da seção 'Boulevard' estreia amanhã Estreia amanhã o blog da seção Boulevard, publicada todo sábado no caderno Metrópole. Leitores e internautas poderão conferir no portal Estadão.com.br não só as reportagens que serão publicadas a partir de agora como encontrar um arquivo sobre os produtos e tendências já apresentados na seção desde abril de 2010, quando foi criada. E tem de tudo: de máquinas de café expresso a biclicletas e patins. Para conhecer, basta entrar em blogs.estadao.com.br/boulevard.