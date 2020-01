Carnaval: blocos de rua e escolas de samba promovem ensaios e shows; veja a programação

SÃO PAULO - Já é carnaval em São Paulo - e ninguém precisa se guardar para quando fevereiro chegar. As principais escolas de samba da cidade já estão promovendo ensaios em suas quadras. Além disso, os blocos de rua estão fazendo shows e festas como aperitivos carnavalescos.

Para quem gosta de se programar, saiba que os únicos dias livres (por enquanto) são às segundas-feiras. Em todos os outros dias da semana é possível encontrar algum evento relacionado ao carnaval acontecendo - principalmente os chamados ensaios de quadra.

Na última terça-feira, 8, chovia pesado em São Paulo. Ainda assim, na quadra da Rosas de Ouro, na Freguesia do Ó, zona norte, os foliões abriam seus trabalhos de momo. Grupos de amigos, famílias inteiras e muita gente ansiosa para se jogar no samba.

"O carnaval começa cada vez mais cedo. E eu adoro. Já estou me preparando para todos os ensaios e blocos que eu posso", comentou a produtora de eventos Rita Pitanga, de 43 anos.

"Acho que eu gosto mais dessa fase pré-carnavalesca do que do próprio carnaval", completou a cozinheira Daniela Guerra, de 37 anos.

A família de Vera Volpe, de 61 anos, saiu do interior de São Paulo e de Santos para se reunir na quadra da Rosas. "O ambiente é de paz e alegria. Você pode brincar com a família sem se preocupar", falou.

Já a gerente de vendas Mariane Oliva, de 33 anos, disse que a antecipação da folia carnavalesca é sinal de força. "O carnaval de São Paulo já não fica devendo em nada para o Rio de Janeiro ou Salvador."

Na quadra da Rosas, os ensaios acontecem às quartas e sextas. Mas, os dias da semana mudam de acordo com as escolas. Na Tom Maior, por exemplo, os ensaios são às terças e domingos; na Dragões da Real, todos os sábados e quintas-feiras; a Gaviões da Fiel tem ensaio às terças, sextas e domingo. Os preços variam de acordo com as escolas - algumas promovem ensaios gratuitos nas ruas (veja no fim da reportagem a agenda completa).

Blocos

O carnaval de rua de São Paulo já está consolidado como um dos mais intensos do País. Não é de se estranhar que os blocos com presença confirmada em nossas ruas (a partir do início de fevereiro) já estejam agitando a cidade.

"É interessante como os blocos de rua já estão presentes - principalmente organizando festas em lugares fechados e ensaios", disse o fundador do site Blocos de Rua, Fabio Frazão.

O Sargento Pimenta, bloco especializado em carnavalizar músicas dos Beatles, está completando 10 anos. Nas ruas de São Paulo, o bloco irá desfilar no pré-carnaval, no dia 15 de fevereiro. Mas, antes disso, no dia 24 de janeiro, o grupo se apresenta na casa Audio, na Barra Funda, zona oeste. Na ocasião, o show será ao lado de uma orquestra (Nova Orquestra) - uma promessa de concerto "carnavalesco-sinfônico".

"Acho que casa vez mais existe uma questão simbólica. As pessoas esperam o réveillon passar para já entrar no clima de carnaval", disse Leandro Donner, membro do Sargento Pimenta.

Outro bloco gigante que tem eventos programados para as próximas semanas é o Acadêmicos do Baixo Augusta. O aquecimento começa com o Festival do Baixo Augusta. O evento terá início no dia 19 de janeiro na Ocupação 9 de Julho - mas seguirá com outros shows na própria casa do bloco. A programação de apresentações ainda não foi divulgada.

"É uma forma de iniciar o carnaval. As pessoas já estão no clima. O carnaval deste ano será especial, um carnaval de resistência, resistência pela democracia, cultura e liberdade de expressão", disse o presidente do Acadêmicos do Baixo Augusta, Alê Natacci.

Veja a programação dos ensaios das escolas de samba de São Paulo:

Rosas de Ouro

Onde: Rua Rosas de Ouro, s/n, Jardim das Graças

Quando: Quartas e sextas-feiras (a partir das 22 horas)

Quanto: R$ 20

Barroca Zona Sul

Onde: Avenida Barro Branco, 3.284, Vila do Encontro

Quando: Domingos (a partir das 18 horas)

Quanto: R$ 5 e grátis para sócios

Tom Maior

Onde: Rua Coronel Bento, 761, Piqueri

Quando: Terças (a partir das 20 horas)

Quanto: Grátis

Dragões da Real

Onde: Avenida Embaixador Macedo Soares, 1018, Vila Anastácio

Quando: Sábados e Quintas-feiras

Quanto: de R$ 10 a R$ 20

Mancha Verde

Onde: Rua Norma de Luca, 550, Parque Industrial Tomas Edson

Quando: Quintas, a partir das 20 horas, e domingos a partir das 18 horas

Quanto: R$ 10

Acadêmicos do Tatuapé

Onde: Rua Melo Peixoto 1.513, Viaduto Carrão

Quando: Quintas e sábados (a partir das 21 horas)

Quanto: R$ 10

Império de Casa Verde

Onde: Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 2.042, Limão

Quando: Quintas a partir das 21 horas e sábados a partir das 23 horas

Quanto: Grátis

X-9 Paulistana

Onde: Avenida Paulo Silva Araújo, 25, Jardim São Paulo

Quando: Quartas, sextas e domingos, a partir das 20 horas

Quanto: R$ 10

Pérola Negra

Onde: Rua Cardeal Santiago Luís Copello, 300, Vila Ribeiro de Barros

Quando: Domingos (a partir das 18 horas)

Quanto: 1 kg de alimento não perecível

Colorado do Brás

Onde: Rua Itaqui, 141, Pari

Quando: Sextas (a partir das 20 horas)

Quanto: Grátis

Gaviões da Fiel

Onde: Rua Cristina Tomás, 183, Bom Retiro

Quando: Sextas a partir das 22 horas e domingos a partir das 15 horas

Quanto: R$ 10

Mocidade Alegre

Onde: Rua Samaritá, 1020, Jardim das Laranjeiras

Quando: Domingos (a partir das 19 horas)

Quanto: R$ 15

Águia de Ouro

Onde: Avenida Presidente Castelo Branco, 7.683, Barra Funda

Quando: Domingos

Quanto: R$ 10

Unidos de Vila Maria

Onde: Rua Cabo João Monteiro da Rocha, 448, Jardim Japão,

Quando: Sextas (a partir das 21h30) e domingos (a partir das 18 horas)

Quanto: R$ 20

Veja a programação de apresentações dos blocos de rua:

Sargento Pimenta e Nova Orquestra

Onde: Audio - Avenida Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Quando: 24 de janeiro

Quanto: a partir de R$ 50

Acadêmicos do Baixo Augusta

Onde: Ocupação 9 de Julho e Acadêmicos do Baixo Augusta

Quando: 19 de janeiro

Quanto: A definir

Espetacular Charanga do França

Onde: Estúdio Bixiga - Rua Treze de Maio, 825, Bexiga

Quando: 15 de janeiro

Quanto: de R$ 15 a R$ 30

Ilú Obá De Min

Onde: Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros

Quando: 17 de janeiro

Quanto: de R$ 30 a R$ 120

Monobloco

Onde: Audio - Avenida Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Quando: 18 de janeiro

Quanto: a partir de R$ 50

Festival Agrada Gregos

Onde: Estádio da Portuguesa - Rua Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé

Quando: 25 e 26 de janeiro

Quanto: de R$ 30 a R$ 140

Bloco da Preta

Onde: Audio - Avenida Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Quando: 25 de janeiro

Quanto: a partir de R$ 30