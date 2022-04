Blocos de SP têm estrutura reduzida, mas clima de ‘vida normal’ contagia foliões

Sob o sol ameno desta quinta-feira de Tiradentes, o Saia de Chita partiu às 8h da Praça Rio dos Campos, na Pompeia, zona oeste de São Paulo, para rodar pelas ruas do entorno. Cerca de 500 foliões se juntavam ao trajeto por volta do meio-dia, entre moradores do bairro, casais e famílias com crianças.

"Para o nível de carnaval que estou acostumada em São Paulo, estou achando light. Mas uma hora vai pegar no tranco", comentou a estilista Carolina Gold, de 45 anos.

Apesar da falta de apoio oficial da Prefeitura, o evento contava com pelo menos quatro banheiros químicos. Ainda assim, eles não eram suficientes para atender a demanda dos foliões, alguns preferindo usar as árvores e os becos do entorno.

"A quantidade de banheiros poderia ser maior, mas prefiro blocos assim menores e menos cheios", contou a figurinista Kika Novaes, de 38 anos, que chegou vestindo um sutiã de máscaras faciais feito por ela mesma.

Com a trégua do frio, muitas famílias aproveitaram para curtir o dia de sol levando as crianças para a praça. Ao fundo, a banda do Saia de Chita tocava sucessos de nomes da nova MPB, como Duda Beat, Marina Sena, Luedji Luna e Johnny Hooker.

"É o primeiro carnaval dela, e estou achando ótimo porque a pandemia trouxe muita solidão, né? Aqui ela tá convivendo com uma diversidade de pessoas que não veria em casa", disse a vendedora Amanda Cruz, de 31 anos, que levou a filha Tereza, de seis, para seu primeiro carnaval.

Moradoras do bairro há décadas, Noeli Cassino, de 70 anos, e Rosely Orsi, de 72, acham que o principal problema da folia informal é a falta de estrutura. "Mas, como moradoras, é uma alegria ter esse divertimento. Mesmo que a gente fique mais afastada por causa do vírus", conta Rosely. De acordo com os organizadores do bloco foram distribuídos panfletos pela vizinhança na sexta-feira avisando que o bloco sairia neste sábado.

O programador Rafael Moreira, de 34 anos, fez uma pausa no plantão de feriado para acompanhar a namorada no bloco. "Não tenho do que reclamar. Para mim, está tão bom quanto um pré carnaval."

Estreia na Barra Funda

O carnaval fora de época também está sendo marcado por estreias, seja de blocos ou de foliões. Fundado este ano, o Bloco do Amor saiu às ruas da Barra Funda e fez sua estreia durante a tarde desta quinta-feira. Centenas de foliões participaram do bloco, que teve música ao vivo e uma pequena bateria tocando marchinhas de carnaval.

Alguns moradores levaram animais de estimação e os filhos para se divertir no entorno da festa na Rua Barra Funda. A bebida ficou por conta de vendedores ambulantes, enquanto bares do entorno foram recorridos por quem quisesse usar o banheiro.

O bloco fechou o cruzamento entre duas ruas, a poucas quadras do Minhocão. Não houve presença de policiamento ou da Guarda Civil Metropolitana enquanto a reportagem do Estadão esteve no local.

Manicure em salão que abriu neste feriado para atender alguns clientes, Luciene Souza, de 48 anos, disse que o bloco - que desfilou quase em frente ao estabelecimento - não atrapalhou o trabalho. "Faz mais diferença para os bares, que acabam tendo mais movimento", diz. "Eu também moro nessa região, mas não vou no bloco, não gosto tanto de carnaval."

Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua, de Sérgio Sampaio, foi uma das músicas mais tocadas pela banda, animando os foliões. Versões de clássicos do pop, como Like A Virgin, de Madonna, também foram tocadas.