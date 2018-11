Bebê é encontrado morto dentro de caminhão de lixo

O corpo de um recém-nascido foi encontrado em um caminhão de lixo na manhã desta segunda-feira, 16, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Os coletores faziam a retirada do lixo doméstico no bairro Vila Rhodia e por volta das 7 horas perceberam que em um dos sacos plásticos, já colocados no caminhão, estava uma criança. "Colocamos os sacos na prensa e de repente um deles rasgou e apareceu um corpinho. Pensei que fosse uma boneca, e meu colega pensou também, mas tinha sangue e ficamos assustados", contou Sidney de Oliveira, coletor de lixo. A criança ainda estava com o cordão umbilical e era do sexo masculino. Apavorados, os funcionários públicos pararam o caminhão, suspenderam a coleta e chamaram a polícia. "A criança pode ter morrido no sábado, pois já estava em estado de decomposição", relatou o soldado Paulo César Ramiro, da Polícia Militar, que foi até o local. "Perguntamos para os vizinhos se havia alguma grávida e eles contaram que existem duas, mas que ainda não tiveram os filhos". O assunto se espalhou rapidamente pelo bairro e os moradores ficaram revoltados. "Estou chocado. Não dá pra imaginar uma coisa dessas", considerou o morador Eduardo Santos. A dona de casa Maria Josélia Ferreira da Silva, grávida de 7 meses, não conseguia conter o nervosismo. "Pra mim é pior ainda. Como pode alguém matar uma criança assim. Não tenho palavras pra dizer o que to sentindo". O corpo da criança foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de São José dos Campos para necropsia. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial e até o final da tarde a mãe da criança ainda não tinha sido localizada.