Bate o coração da Mocidade Alegre

Além das 25 alas, dois grupos de dançarinos e muitos efeitos especiais vão fazer o diferencial na apresentação da Mocidade Alegre. Terceira escola a se apresentar no Sambódromo do Anhembi na noite de sábado, a agremiação vai falar do coração sob o enfoque dos sentimentos, da ciência, da evolução histórica e até do aspecto social: a doação de órgãos. Tudo isso sob o enredo Da chama da razão ao palco das emoções...Sou máquina, sou vida...Sou coração forte pulsando na avenida! Um dos grupos que vão se apresentar será composto pelos homens de lata da história do Mágico de Oz. O homem de lata enferrujado que tanto quer um coração terá seus companheiros de viagem, a menina Dorothy Gale, o espantalho e o leão. Os outros dançarinos farão a travessia no sambódromo com uma apresentação de sapateado simbolizando o amor pela dança. Um apelo à doação de órgãos, especialmente de coração, estará no terceiro carro alegórico, onde 14 acrobatas vão abordar a saúde. "Vamos falar do coração e dos sentimentos, mas sem ser melosos", garante Flavio Campello, um dos carnavalescos da escola. Mas vai ser difícil segurar a emoção quando o público se deparar com Joana D'Arc. A heroína francesa da Guerra dos Cem Anos estará ardendo em uma fogueira. É exatamente essa a sensação que os espectadores vão ter com os efeitos especiais que simularão o fogo. Diz a lenda que, mesmo morrendo queimada viva, o seu coração teria resistido intacto e ainda por cima pulsando. Joana D'Arc vai dividir o mesmo carro com outro personagem da história, Leonardo da Vinci, cujo laboratório estará reproduzido em detalhes. Eles estarão no segundo carro alegórico, Fé e Ciência, que marca a transição da Idade Média para o Renascimento. "Nesse carro, nós vamos ter muitos livros para mostrar essa mudança, da fé para a sabedoria." As fantasias, por exemplo, vão do afro ao barroco, com veludos e pelúcia em tons metalizados. O último carro é o Sonho de Ser Campeão. Os integrantes vão contar o que lhes passa pelo coração: ser campeão do carnaval 2009.