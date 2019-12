Bastidores: Doria decidiu afastar PMs sem cálculo prévio no caso Paraisópolis

SÃO PAULO - A decisão de afastar de uma só vez 25 policiais militares (31 somados aos seis que já haviam sido retirados das ruas) foi tomada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), sem cálculo prévio e não sinaliza uma mudança de discurso com relação à segurança pública. Essa foi uma resposta (algo raro na relação entre governo e PM), dada na hora, a parentes de vítimas da tragédia de Paraisópolis, comunidade da zona sul paulistana, em uma reunião na segunda-feira no Palácio dos Bandeirantes.

Eles pediram afastamento de todos os envolvidos e Doria, que já não havia gostado de ter sido surpreendido por vários vídeos de violência policial gratuita, concordou de imediato. Os seis afastados, até então, PMs de moto, não haviam participado da dispersão do baile funk com bombas.

No total, foram retirados das ruas 31 policiais do 16º Batalhão da PM que participaram da ação que terminou com nove mortos. Esses agentes deverão passar a atuar exclusivamente em atividades administrativas até a conclusão das investigações.

O cálculo posterior necessário foi transmitir ao comando da PM e à tropa que os afastamentos seriam provisórios, e não uma condenação antecipada de ninguém. E se preparar para eventuais críticas de apoiadores da corporação na Assembleia Legislativa e no Congresso. No primeiro momento, a decisão política não foi bem recebida entre os PMs.