Bariloche reabre para voos comerciais O aeroporto de Bariloche, na Argentina, voltou ontem a receber voos comerciais regulares depois de mais de quatro meses de interrupções no tráfego aéreo por causa das cinzas do vulcão chileno Puyehue. A companhia Aerolíneas Argentinas confirmou a retomada das operações regulares. Um dos principais destinos turísticos do país, Bariloche sofreu perdas milionárias na última temporada de férias de julho. Estima-se que a cidade deixou de receber 250 mil turistas entre julho e setembro deste ano.